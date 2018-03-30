За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 29 и 30 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 14 случаев кражи личного имущества, 9 случаев мошенничества, 8 случаев присвоения или растраты, 7 случаев обнаружения наркотиков, 4 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю кражи государственного и общественного имущества, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, киберпреступности, незаконной вырубки деревьев, служебной халатности или служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями.

За данный период зарегистрировано 2 случая обнаружения оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества и 1 случай умышленного уничтожения имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 1 человек погиб, 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.