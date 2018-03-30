Конгрессмены США выразили соболезнования в связи с гибелью граждан в результате взрыва мины в Арцахе

Члены Комитета Конгресса США по армянским вопросам выступили с заявлением в связи с взрывом мины во время разминирования в Арцахе, вследствие чего погибли трое и ранены двое человек. Как сообщили Арменпресс в Армянской ассамблее Америки, сенатор Фрэнк Паллоне подчеркнул, что, несмотря на постоянную опасность во время разминирования мин, он глубоко обеспокоен трагическим инцидентом.

«Я выражаю соболезнования семьям погибших. Арцах может быстро преодолеть последствия. Я надеюсь, что это событие прольет свет на огромную важность деятельности таких организаций, как Halo Trust. И работы по разминированию должны быть продолжены и должны быть максимально безопасными», - сказал Паллоне.

Сопредседатель Конгресса США по армянским вопросам Джеки Шпейер отметила, что была глубоко расстроена, когда узнала о жертвах в результате взрыва мины во время разминирования. «Поминаем членов семьи, друзей и родственников жертв в моих молитвах. Народ Арцаха по-прежнему несет разрушительные последствия войны. Я обещаю продолжить поддержку HALO Trust и Арцаху», - отметила конгрессмен.

Конгрессмен Дэйвид Валадау подчеркнул, что сожалеет о погибших и раненых в результате взрыва мины. «Их жертва никогда не будет забыта. Эта трагедия - еще одно напоминание об опасностях в регионе, и нам нужно продолжать нашу работу, чтобы мы могли обезопасить людей, живущих там», - сказал Валадао.

Как сообщалось ранее, в Арцахе на мине подорвался автомобиль, в котором были саперы. Сотрудники МЧС Мартакертского района подтвердили это известие.

«В результате взрыва трое саперов погибли. Двое получили ранения»,- сообщили в отделеМЧС Мартакертского района.

Как стало известно, саперы были из неправительственной организации The HALO Trust, которая проводит работы по гуманитарному разминированию в Арцахе. организация «HALOTrust» подтверждает, что утром 29-го марта в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха вследствие взрыва мины погибли трое сотрудников организации, а двое были ранены.