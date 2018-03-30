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Президент Армении принял государственного секретаря иностранных дел Франции


Президент Армении Серж Саргсян 30 марта принял государственного секретаря иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Франкофонии в Армении в октябре этого года и повесткой дня армяно-французских особых отношений. 

Напомнив о своем визите в Париж в январе этого года и встрече с высшим руководством страны, президент Саргсян сказал, что в Ереване с радостью ждут государственного визита президента Франции в Армению, который, по словам Сержа Саргсяна, станет большим стимулом для дальнейшего укрепления и развития армяно-французских отношений.

Госсекретарь Жан-Батист Лемуан с удовлетворением отметил, что в Армении проводится активная работа по подготовке к саммиту и заверил, что Франция окажет всемерную помощь должному проведению этого важного события. 

На встрече был также затронут переговорный процесс по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, проблемы и вызовы региона.


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