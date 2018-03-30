Президент Армении принял новоназначенного постоянного координатора ООН, постоянного представителя ПРООН в Армении

Президент Армении Серж Саргсян 30 марта принял новоназначенного постоянного координатора ООН, постоянного представителя ПРООН в Армении Шомби Шарпа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил г-на Шарпа с назначением, пожелал ему успехов и выразил надежду, что его опыт в ходе предыдущих миссий, а также знание региона позволят ему лучшим образом реализовать свою миссию в Армении.

«Спустя четверть века после вступления Армении в ООН и создания ее офиса в Ереване, ООН воспринимается в Армении как воплощение мира, сотрудничества и развития. В этой связи деятельность Вашего офиса очень ответственна и важна для нашего общества. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Организацией объединенных наций, чтобы внести свой вклад в реализацию приоритетов организации и создание мирной и безопасной среды.

И свидетельством этого является активное участие Армении в миротворческой деятельности, а также в предотвращении и осуждении преступлений против человечности. Офис ООН в Ереване стал надежным партнером нашего правительства, и это, несомненно, способствовало проделанной работе и успешным проектам.

Одним из ярких примеров этого является помощь ПРООН в связи с внедрением новейших технологий в избирательном процессе в Армении, что способствовало большей прозрачности выборов и увеличению доверия общественности к этому процессу. Еще раз хочу пожелать вам успехов в вашей деятельности. Поверьте, что ваш успех - это наш успех», - подчеркнул президент Саргсян.

Постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в Армении поблагодарил президента за прием и отметил, что был удостоен теплого приема и чувствовал себя как дома во время своего короткого пребывания в Армении.

«Господин Президент, пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить вас с важной программой реформ в Армении, которая успешно реализуется вашим правительством. Я также благодарю вас за важное и тесное сотрудничество, которое правительство Армении реализует с различными структурами ООН.

Я хочу особо подчеркнуть усилия правительства Армении по предотвращению геноцидов и других преступлений против человечности в Совете по правам человека, а также вклад Армении в международную безопасность через миссии по поддержанию мира. Мы рады, что в Армении мы являемся образцовыми в нашей работе и активно поддерживаем усилия по преодолению проблем, стоящих перед Арменией», - сказал Шомби Шарп.

Собеседники также коснулись реализации Повестки дня ООН 2030 и целей устойчивого развития в этом контексте, приоритетов развития Армении, реализуемых ООН программ и региональных проблем.