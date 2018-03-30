Во Франции тяжело ранен изгнанный из родины азербайджанский журналист

Азербайджанский журналист Рахим Намазов и его супруга, проживающие в изгнании во Франции, стали жертвами вооруженного нападения утром 30 марта в коммуне Коломье близ города Тулуза в юго-западной части Франции.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, Намазов получил тяжелое огнестрельное ранение в спину и находится в критическом состоянии. Его жена Аида была убита выстрелом в голову с близкого расстояния.

Согласно источникам в полиции, Намазов и его жена ехали на автомобиле в одном из жилых кварталов Коломье, когда в их направлении было сделано семь выстрелов. Мэр Коломье Карин Траваль-Мишеле в интервью агентству AFP сказала, что невозможно отделаться от мысли о том, что имело место "сведение политических счетов", поскольку Рахим Намазов является "журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму", и он получил политическое убежище во Франции.

Траваль-Мишеле выразила уверенность в том, что данное преступление никак не связано с серией терактов, происшедших на прошлой неделе, добавив, однако, что свет на этот "драматический инцидент" должно пролить следствие.

Рахим Намазов является решительным критикомполитического руководства Азербайджана. В видеоролике, выложенном на портале YouTube в декабре 2017 года, он заявил, что его посадили в юрьму за то, что он писал о жестоком обращении с солдатами в азербайджанской армии. Намазов также сообщил, что он провел полгода в одиночной камере. Он получил политическое убежище во Франции в 2010 году.