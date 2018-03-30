Высшие награды РАН вручили россиянину Оганесяну и шведу Йонсону

Большие золотые медали имени Ломоносова - высшая награда Российской академии наук (РАН) - были вручены академику РАН Юрию Оганесяну и шведскому профессору Бьорну Йонсону на заседании Общего собрания Российской академии наук, которое проходит в пятницу в Москве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Академик Оганесян - ученый с мировым именем в области ядерной физики, в том числе в области взаимодействия и свойств сложных ядер. Исследования Оганесяна связаны с механизмами взаимодействия сложных ядер, с созданием мощных ускорителей тяжелых ионов, разработкой оригинальных методов изучения редких процессов ядерных превращений", - напомнил ученый секретарь президиума РАН академик Николай Долгушкин на заседании.

Так, в 2000-2010 годы под его руководством был открыт ряд химических элементов, а один из них, 118-й, был назван в честь российского ученого - Оганесон.

"На основе идей Оганесяна в международных научных центрах создаются новые ядерные и химические лаборатории, где разрабатываются программы по исследованию ядер на границе стабильности. В Объединенном институте ядерных исследований завершается создание первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов - уникального ускорительного комплекса, который станет центром будущих исследований наиболее тяжелых элементов", - напомнил Долгушкин.

Он добавил, что работы Оганесяна "помимо высокой научной значимости, поднимающей все исследования на новый уровень, укрепляют лидерство России и международные связи Российской науки".



