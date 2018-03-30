Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-03-18

ЕРЕВАН, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 марта, курс доллара США сократился на 0.16 драмa и составил 480.06 драм. Курс евро вырос на 0.57 драмa и составил 591.72 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 8.36 драм. Курс британского фунта сократился на 0.80 драмa и составил 674.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 139.59 драмa и составила 20432.68 драм. Цена серебра сократилась на 2.79 драмa и составила 251.27 драм. Цена платины сократилась на 51.13 драмa и составила 14446.49 драм.