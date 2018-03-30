Азиатские индексы - 30-03-18

ТОКИО, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.40% и составил 21454.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.72% и составил 1716.30 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3168.90 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 30093.38 пункта.