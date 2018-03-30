Делегация Армении приняла участие в заседании Евразийского экономического совета

Делегация во главе с вице-премьер-министром, министром международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриеляном 30 марта 2018 года приняла в Москве участие в заседании Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в ходе заседания были обсуждены вопросы углубления экономического сотрудничества между странами-участницами Евразийского экономического союза, связанные с проектом решения Евразийской экономической комиссии «Концепция создания и функционирования Европейской сети трансфера технологий», международными соглашениями стран ЕАЭС с третьими странами и соглашениями с международными организациями или международными интеграционными организациями.