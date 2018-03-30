Рукопись "Пляшущих человечков", одного из самых знаменитых рассказов британского писателя Артура Конан Дойла (1859-1930) о сыщике Шерлоке Холмсе, выставлена на аукцион Heritage в Далласе за $500 тысяч (350 тыс. фунтов стерлингов).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Рукопись с правкой и дополнениями автора, а также рисунками придуманного им для произведения шифра в виде танцующих человечков, уйдет с молотка 18 апреля. Рассказ был написан в 1903 году для журнала Strand.

Идея кода, по словам эксперта Рэндалла Стока, появилась у писателя после того, как он расписался в книге автографов женщины, содержавшей также рисунки двух ее детей Гилберта и Эдит Кьюбит.

Автор безвозмездно выставил манускрипт на торги в 1918 году, все средства от которых поступили в фонд Красного Креста. Этот раритет выставила на нынешний аукцион женщина, получившая его от отца - продавца книг в Техасе.