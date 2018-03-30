Климатологи: площадь Сахары увеличилась на 10% за последний век

Долговременные природные климатические колебания и глобальное потепление расширили границы Сахары примерно на 10% за последнее столетие, что уже негативно сказалось на жизни стран Северной Африки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Climate.

"Сильнее всего от этого процесса пострадал бассейн озера Чад – здесь границы пустыни сдвинулись к югу, и оно начало высыхать. Следы этого процесса – уменьшение уровня осадков — заметны не только в отдельных частях центральной Африки, но и во всем регионе в целом. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что воды в этом огромном бассейне стало заметно меньше", — заявил Сумант Нигам (Sumant Nigam) из университета Мэриленда в Колледж-Парке (США).