Стюардесс избавят от юбок впервые за 72 года

Руководство флагманских авиалиний Гонконга Cathay Pacific впервые за 72 года позволило стюардессам работать в брюках. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Independent.

С момента основания авиакомпании в 1946 году официальная униформа бортпроводниц Cathay Pacific состояла из белой блузки с логотипом Cathay Pacific, красной юбки с двумя разрезами, плотных черных чулок и черных туфель на каблуках.

Несмотря на многочисленные петиции сотрудниц об отмене этого правила, юбка была обязательным элементом дресс-кода бортпроводниц.

Однако участницы ассоциации бортпроводников наконец отвоевали свое право заменить юбку брюками. «Мы благодарим компанию за предоставление нам права выбора униформы. Теперь она не только обеспечит нам комфортную работу, но и защитит нас», — прокомментировала председатель ассоциации Паулин Мак.

Впервые женщины попросили внести изменения в униформу в 2014 году, обосновывая это тем, что короткая одежда провоцирует домогательства со стороны пассажиров.