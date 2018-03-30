Посол Армении встретился с первым вице-спикером сената Чехии

Посол Армении в Чехии Тигран Сейранян 27 марта встретился с первым вице-спикером Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милюше Хорской (Miluše Horská).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, необходимость укрепления межпарламентского сотрудничества, а также двусторонние связи в области культуры, образования и науки. Была достигнута предварительная договоренность об организации пособия по культуре, посвященного 100-летию первой Республики Армения и первой Чехословацкой Республики.

Собеседники затронули возможность организации взаимных визитов, а также вопросы, связанные с формированием их повестки дня и процессом ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Посол Сейранян сообщил вице-спикеру о прекращении процесса армяно-турецких протоколов из-за неконструктивной позиции Турции, недавних беспрецедентных милитаристских заявлениях азербайджанского лидера относительно территориальных претензий к Армении.