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Монголы завалят планету шерстью


Монголия запускает новую онлайн-платформу по продаже изделий из кашемира через китайскую товарную биржу Бохай. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fashion Network. Представители Сельскохозяйственной биржи Монголии объявили, что платформа начнет функционировать в середине апреля 2018 года.

Монголия — крупнейший поставщик шерстяной ткани, занимающий 40 процентов мирового рынка. Именно на кашемир приходится 90 процентов всех продаж Сельскохозяйственной биржи: в 2017 году было продано семь тысяч тонн материала на сумму 218 миллионов долларов.

В феврале этого года правительство Монголии запустило четырехлетнюю программу по развитию шерстяной промышленности с целью пятикратного увеличения экспорта, что позволило бы повысить пропускную способность страны и обеспечить финансирование отечественных фирм.

В Монголии насчитывается в общей сложности 27 миллионов коз, а годовой объем производства кашемира составляет 9,4 тысячи тонн.

 




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