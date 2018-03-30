Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла России

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Ивана Волынкина, который завершает свою дипломатическую миссию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Мартиросян выразил соболезнования послу в связи с недавней трагедией в Кемерово. Министр отметил, что необходимо сделать правильные выводы из этого инцидента, чтобы предотвратить подобные трагедии.

В ходе встречи собеседники коснулись плодотворного сотрудничества между двумя странами в области транспорта и связи. В частности, министр подчеркнул интересы российской компании к текущим программам дорожного строительства в Армении.

Посол придал большое значение развитию транспортной и дорожной инфраструктуры в экономике страны и сказал, что это не только способствует увеличению объемов грузовых и пассажирских перевозок, но и развитию туризма.

Министр Мартиросян поблагодарил посла Волынкина за совместную работу и пожелал успехов в его будущей деятельности.