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Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла России


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Ивана Волынкина, который завершает свою дипломатическую миссию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Мартиросян выразил соболезнования послу в связи с недавней трагедией в Кемерово. Министр отметил, что необходимо сделать правильные выводы из этого инцидента, чтобы предотвратить подобные трагедии.

В ходе встречи собеседники коснулись плодотворного сотрудничества между двумя странами в области транспорта и связи. В частности, министр подчеркнул интересы российской компании к текущим программам дорожного строительства в Армении.

Посол придал большое значение развитию транспортной и дорожной инфраструктуры в экономике страны и сказал, что это не только способствует увеличению объемов грузовых и пассажирских перевозок, но и развитию туризма.

Министр Мартиросян поблагодарил посла Волынкина за совместную работу и пожелал успехов в его будущей деятельности.




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