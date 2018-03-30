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В Кемерово начали разбирать здание "Зимней вишни"


С торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар, унесший жизни 64 человек, сняли вывеску, идет подготовка к разбору здания, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Начата подготовка к разбору торгового центра, работает сразу несколько единиц строительной техники, они снимают рекламу, вывески и облицовку здания.

Одновременно жители Кемерово с цветами и игрушками идут к огромному импровизированному мемориалу около здания.

Арендаторы и владельцы магазинов, получив разрешение у властей, забирают свои вещи и документы из ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

 

 




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