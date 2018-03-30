Президент Армении Серж Саргсян встретился с руководящим составом «Программы содействия молодым ученым»

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 30 марта, провел встречу с руководящим составом «Программы содействия молодым ученым». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

На встрече присутствовал также министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

Молодые учёные представили работу, проведенную в 2017 году в рамках вышеотмеченной программы, реализуемой под патронажем президента, подвели итоги деятельности программы за отчётный период (2016-2017 гг.), дальнейшие планы.

Отчёт Программы содействия молодым ученым включал в себя 5 основных направлений: предоставление молодым учёным финансовой помощи для международных научных командировок; предоставление молодым учёным финансовой помощи для организации конференций, симпозиумов, семинаров; предоставление научных грантов; предоставление финансовой помощи для публикации научных статей молодых учёных во влиятельных периодических изданиях; предоставление финансовой помощи для организации конкурса «Эффективный молодой научный сотрудник».

Программа, созданная с целью способствовать прогрессу науки в Армении и пополнению кадровым потенциалом, а также творческому развитию молодых ученых, как отметили молодые ученые, полностью служит своей цели и является большим стимулом для молодых людей, желающих заниматься наукой.

Участники встречи выразили благодарность президенту Саргсяну за существенную помощь с момента старта программы. Серж Саргсян заверил, что, исходя из важности и эффективности программы, она будет продолжена, призвав молодых людей и впредь активно работать, развивать программу новыми инициативами и замыслами.

В ходе встречи еще раз были отмечены важность и необходимость преемственности поколений в науке. Молодые ученые с радостью констатировали, что в последние годы в этом направлении есть позитивный сдвиг, и заверили, что продолжат свою деятельность с той же преданностью и ответственностью, способствуя развитию науки в республике.