Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ

Кемеровские власти после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" поддержали предложение жителей изменить утверждённый ранее логотип к 100-летнему юбилею города, на котором его возраст обозначен в виде языков пламени, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пятницу в городской администрации.

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в социальных сетях стали обсуждать уместность такой эмблемы. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что "пылающий" логотип необходимо заменить.

"Да, мы поддерживаем эту инициативу, и сейчас по этому поводу стартовал опрос общественного мнения", — сказал представитель мэрии.

По его словам, сами жители решат, необходим ли новый вариант официальной эмблемы праздника. Также с привлечением общественности решается вопрос о том, какое памятное место будет организовано вместо сгоревшего ТЦ. Онлайн-голосование уже началось на официальном сайте администрации города.