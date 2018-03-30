Последовавшие в республике обильные дожди и выпавший град не станут причиной гибели урожая

Последовавшие в республике почти во всех районах обильные дожди не нанесли плодовым деревьям вреда. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра сельского хозяйства Армении Ащот Арутюнян. По его словам, град выпал в общине Аргина Армавирского района, где уже зацвел абрикос, однако пока сведений о нанесенном ущербе нет.

«Завтра-послезавтра на месте поработает комиссия областной администрации, которая пояснит картину»,-сказал он.

По его словам, вероятность гибели урожая незначительная, поскольку, обычно, плоды созревают лишь из 5-8% завязей, и он не думает, что сегодняшний град смог бы повредить всем цветам.

Он находится сейчас в Гегаркунике, где идет ливень. «Ливни прошли в Сисиане, реки здесь полны воды. В Артике шел дождь со снегом, наполнились водохранилища, что очень хорошо»,- сказал замминистра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян. По его словам, сельчанам не стоит поддаваться панике. «Все нормально, есть осадки, ведется посевная, идем навстречу хорошему сельскохозяйственному году. На данный момент нет и угрозы заморозков. В Араратской долине уже опали цветы с деревьев, идет формирование плодов»,- сказал замминистра сельского хозяйства Армении Ащот Арутюнян.