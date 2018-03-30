В рамках культурного сотрудничества между Арменией и Арцахом состоится 33 мероприятия







Как отметил Амирян, подписанный недавно меморандум о сотрудничестве с Арцахом уже начинает претворяться в жизнь. По словам министра, в Арцахе в 2018 году планируется осуществить 33 крупных культурных программы.



"В этом году мы реализуем программы "Арцах – моя любовь" и "Содействие театру Степанакерта", в рамках которой планируем отреставрировать здание театра арцахской столицы", - сказал Амирян.

По его словам, в рамках масштабной культурной программы "Арцах – моя любовь" 9-го мая в Степанакерте планируется провести второй концерт Всеармянского оркестра.

Первый концерт Всеармянского оркестра с участием 90 профессиональных музыкантов армянского происхождения из 20-ти стран мира под управлением художественного руководителя и главного дирижера Государственного молодежного оркестра Армении Сергея Смбатяна состоялся 24-го апреля 2017 года в Ереване.



В свою очередь, Шахвердян добавил, что сотрудничество в сфере культуры очень важно для двух армянских государств.

"Мы считаем, что культура Арцаха является частью армянской культуры. И это сотрудничество носит двусторонний характер", - сказал Шахвердян.



Он отметил, что проведение второго концерта Всеармянского оркестра в Степанакерте является беспрецедентным событием. Шахвердян выразил надежду, что он останется в памяти всех зрителей.



Он также подчеркнул важность программы по реконструкции здания театра Степанакерта.

Он сообщил, что уже начат сбор средств, и вскоре будет готов план реставрации здания. По словам Шахвердяна, программу реконструкции здания степанакертского театра можно завершить совместными усилиями в течение нескольких лет. "Кроме того, мы планируем организовать в Арцахе выставку картин Айвазовского", - сказал Шахвердян. Продолжается культурное сотрудничество между Арменией и Арцахом. Как передает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами рассказали министр культуры Армении Армен Амирян и министр культуры, по делам молодежи и туризма Арцаха Сергей Шахвердян. Министр культуры Армении Армен Амирян и министр культуры, по делам молодежи и туризма Арцаха Сергей Шахвердян представили совместные программы, планируемые в сфере культуры.Как отметил Амирян, подписанный недавно меморандум о сотрудничестве с Арцахом уже начинает претворяться в жизнь. По словам министра, в Арцахе в 2018 году планируется осуществить 33 крупных культурных программы."В этом году мы реализуем программы "Арцах – моя любовь" и "Содействие театру Степанакерта", в рамках которой планируем отреставрировать здание театра арцахской столицы", - сказал Амирян.По его словам, в рамках масштабной культурной программы "Арцах – моя любовь" 9-го мая в Степанакерте планируется провести второй концерт Всеармянского оркестра.Первый концерт Всеармянского оркестра с участием 90 профессиональных музыкантов армянского происхождения из 20-ти стран мира под управлением художественного руководителя и главного дирижера Государственного молодежного оркестра Армении Сергея Смбатяна состоялся 24-го апреля 2017 года в Ереване.В свою очередь, Шахвердян добавил, что сотрудничество в сфере культуры очень важно для двух армянских государств."Мы считаем, что культура Арцаха является частью армянской культуры. И это сотрудничество носит двусторонний характер", - сказал Шахвердян.Он отметил, что проведение второго концерта Всеармянского оркестра в Степанакерте является беспрецедентным событием. Шахвердян выразил надежду, что он останется в памяти всех зрителей.Он также подчеркнул важность программы по реконструкции здания театра Степанакерта.Он сообщил, что уже начат сбор средств, и вскоре будет готов план реставрации здания. По словам Шахвердяна, программу реконструкции здания степанакертского театра можно завершить совместными усилиями в течение нескольких лет. "Кроме того, мы планируем организовать в Арцахе выставку картин Айвазовского", - сказал Шахвердян.