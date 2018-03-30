Налбандян и Лемуан обсудили вопросы повестки армяно-французских отношений

МИД Армении Эдвард Налбандян принял делегацию во главе с госсекретарем МИД Франции Жаном-Батистом Лемуаном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, после встречи тет-а-тет состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций. Приветствовав гостя, министр с теплотой вспомнил встречу с госсекретарем, состоявшуюся во время визита во Францию в декабре прошлого года.

Поблагодарив за теплый прием, Жан-Батист Лемуан отметил, что рад приезду в дружественную Армению, подчеркнув, что у делегации достаточно насыщенная программа визита.

Собеседники подробно обсудили подготовку к предстоящим 7-12 октября в Ереване мероприятиям – саммиту Франкофонии, встрече глав МИД, заседания постоянного совета, других мероприятий в рамках саммита. В этом контексте министр Налбандян отметил, что подготовка к саммиту Франкофонии идет полным ходом и в соответствии с установленным графиком.

Стороны с удовлетворением отметили последовательное развитие армяно-французского сотрудничества по разным направлениям. Состоялась обсуждение возможностей, которые открываются с подписанием Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и ЕС.

Глава МИД представил гостю усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.