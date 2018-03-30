Одному из раненных во время взрыва мины в Арцахе ампутировали обе нижние конечности

Состояние одного из раненных во время взрыва мины в Арцахе, доставленного в Республиканский МЦ Арцаха – Арама Мкртчяна (1974 г.р.), оценивается как стабильно тяжелое, со слабой положительной динамикой. У него были диагносцированы внутреннее кровотечение, разрыв селезенки; во время оказания хирургической медпомощи селезенка была удалена.

Как сообщили «Арменпресс» в Минздраве Арцаха, состояние второго раненого – Гарика Кагрияна (1987 г.р.), оценивается как крайне тяжелое. Гемодинамика стабильна, есть незначительный положительный сдвиг. «Ему были ампутированы обе нижние конечности, наблюдался геморрагический шок третьей-четвертой степени, при дополнительном исследовании выявили переломы поясничных позвонков и костей малого таза»,- сообщили в Минздраве Арцаха.

Как сообщалось ранее, в Арцахе на мине подорвался автомобиль, в котором были саперы. Сотрудники МЧС Мартакертского района подтвердили это известие.

«В результате взрыва трое саперов погибли. Двое получили ранения»,- сообщили в отделеМЧС Мартакертского района.

Как стало известно, саперы были из неправительственной организации The HALO Trust, которая проводит работы по гуманитарному разминированию в Арцахе. организация «HALO Trust» подтверждает, что утром 29-го марта в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха вследствие взрыва мины погибли трое сотрудников организации, а двое были ранены. «В указанное время сотрудники организации находились в машине, проводя исследовательскую работу.

Раненые доставлены в больницу. Организация «HALO Trust» оповещает семьи погибших. Дополнительная информация последует только после этого»,- сказано в сообщении.

Позже Организация HALO Trust опубликовала имена своих сотрудников, погибших в результате взрыва мин в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха. Как сообщает Арменпресс, ими оказались Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян.

«Раненых в настоящее время лечат в Степанакертской больнице, и «HALO Trust» связалась с их семьями в Нагорном Карабахе», - говорится в заявлении HALO Trust.

Представители HALO Trust рассказали радио «Свобода», что все трое скончавшихся и двое раненых были местными жителями. «Мы тесно сотрудничаем с местной полицией и властями и призываем следствие сообщать обо всех фактах инцидента», - сказали они.

Генеральный директор HALO Джеймс Коуэн сказал: