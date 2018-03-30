Премьер-министр Армении Карен Карапетян простился с послом РФ Иваном Волынкиным

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 30 марта, принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Ивана Волынкина, который завершает дипломатическую миссию в республике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В начале встречи Карен Карапетян выразил послу свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей несколько дней назад в Кемерово.

Премьер-министр поблагодарил посла Волынкина за сотрудничество и плодотворную работу, отметив, что достойны высокой оценки личный вклад и усилия посла, направленные на развитие двусторонних отношений.

«Сегодня мы должны зафиксировать, что у нас уникальные отношения с Российской Федерацией. Но это не означает, что нужно успокоиться, тем более, что у нас есть большое поле работы и вообще нужно постоянно работать в направлении сохранения и укрепления любой дружбы. Желаю Вам всех благ и уверен, что Вы нас не забудете. Мы всегда будем рады видеть Вас в Армении», – сказал послу Карен Карапетян.

Посол России в Армении Иван Волынкин в свою очередь отметил, что для него было большой честью работать в дружественной Армении и вносить свой вклад в дело развития дружественных армяно-российских отношений.

«Хочу выразить признательность за сотрудничество и теплые отношения. Я уезжаю из Армении со смешанными чувствами, поскольку чувствовал себя здесь как на родине. Уверен, что уехав из Еревана, сохраню свои связи с Арменией», – отметил посол.