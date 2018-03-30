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В Армении расчёты ПВО ЮВО уничтожат авиацию условного противника


 Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках командно-штабного учения уничтожат авиацию условного противника на полигоне Камхуд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в преддверии проведения учений расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Бук-М1-2 в течение месяца выполняли нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность, боевому применению, порядку заряжания, поиску, обнаружению, ведению разведки за воздушными целями, а также определению классификации воздушных объектов по степени опасности.

В ходе учения подразделения зенитного ракетного дивизиона совершили 30 км марш на полигон Камхуд и заняли огневые позиции для обеспечения обороны в зоне ответственности. Расчеты ПВО в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи по ведению разведки, поиску, сопровождению воздушных целей,  отражению условных атак и уничтожению авиации противника.

В учении подразделений ПВО ЮВО в Закавказье принимают участие более 200  военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, для имитации привлечена истребительная, армейская и беспилотная авиация военной базы.




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