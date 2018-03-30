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Воздушный шар с людьми врезался в дерево в Австралии


Не менее 11 человек получили травмы после того, как воздушный шар по время посадки врезался в дерево на севере австралийского города Сидней, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. У многих травмы позвоночника и различные переломы. Однако в местной экстренной службе отметили, что полученные пострадавшими травмы не угрожают их жизни.

Всего в воздушном шаре находилось 25 человек.

Местные власти начали расследование, чтобы установить причины произошедшего.

 

 




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