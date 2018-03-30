Воздушный шар с людьми врезался в дерево в Австралии
Не менее 11 человек получили травмы после того, как воздушный шар по время посадки врезался в дерево на севере австралийского города Сидней, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. У многих травмы позвоночника и различные переломы. Однако в местной экстренной службе отметили, что полученные пострадавшими травмы не угрожают их жизни.
Всего в воздушном шаре находилось 25 человек.
Местные власти начали расследование, чтобы установить причины произошедшего.
- 14:01 В Армении расчёты ПВО ЮВО уничтожат авиацию условного противника
- 13:57 Воздушный шар с людьми врезался в дерево в Австралии
- 13:53 Премьер Грузии опроверг сообщения СМИ о возможной отставке
- 13:34 По причине проливных дождей в бассейнах рек Арпа и Агстев возможны неблагоприятные оттоки воды
- 13:19 Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
- 13:11 Очень действенное и эмоциональное место: госсекретарь ИД Франции воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
- 13:03 Разбойное нападение в Ванадзоре: возбуждено уголовное дело
- 13:00 CNN: власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет
- 12:55 СМИ: полиция КНР пресекла контрабанду айфонов беспилотниками на сумму $79 млн
- 12:44 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирского транспорта. Сохраняется опасность схода лавины
- 12:35 Facebook усилила борьбу с ложными новостями и вводит проверки на достоверность
- 12:24 Вместе с Эмманюэлем Макроном в Армению приедет делегация франкофонных бизнесменов
- 12:21 Карен Карапетян ознакомился с деятельностью и программами компании SoftConstruct
- 12:08 Великая Пятница: крестная смерть и погребение
- 12:02 Sky: Юлия Скрипаль может есть и пить
- 11:53 ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд
- 11:47 Эдвард Налбандян принял министра национальной обороны Греции Паноса Каменоса
- 11:38 Приблизившийся к забору на границе с сектором Газа палестинец убит танковым огнем
- 11:16 Минобороны опубликовало видео испытания ракеты "Сармат"
- 10:59 Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
- 10:39 Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
- 10:27 Москва пообещала ответные меры в связи с прекращением вещания в Вашингтоне телеканала RT
- 10:25 Нельзя отрицать Геноцид армян: для депутата Бундестага неприемлемо вмешательство Эрдогана во внутренние дела Германии
- 10:11 Франция направит войска в сирийский Манбидж для помощи курдам
- 10:06 В Армении подвергшимся семейному насилию будет оказана помощь в размере около 160.000 драмов: новый проект
- 10:02 В Таиланде 20 человек погибли в загоревшемся на ходу автобусе
- 09:59 СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
- 09:54 В Белом доме рассказали о значении высылки дипломатов из России
- 09:41 Франк Энгель видит отношения ЕС-Турция после открытия границы с Арменией, освобождения журналистов
- 09:30 Европейские индексы - 29-03-18
- 09:27 Американские индексы выросли - 29-03-18
- 09:25 Цены на цветные металлы - 29-03-18
- 09:23 Цены на драгоценные металлы - 29-03-18
- 09:20 Цены на нефть - 29-03-18
- 29.03-22:00 Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить: Би-би-си
14:48, 24.03.2018
Просмотрели 1390 раз ИтальянскаяAcistampa представила подробности открытия памятника ГригоруНарекаци в Ватикане
15:00, 27.03.2018
Просмотрели 1229 раз “Кемерово, мы с тобой”: перед посольством РФ в Армении возлагаются цветы
13:14, 24.03.2018
Просмотрели 1165 раз Армяно-австралийская парламентская группа дружбы штата Новый Южный Уэллс приняла резолюцию об укреплении связей с Арцахом
17:09, 26.03.2018
Просмотрели 1080 раз Немецкий депутат Джем Оздемир награжден медалью Армению «Мхитар Гош»
19:00, 23.03.2018
Просмотрели 1058 раз Совет ООН по правам человека на основе консенсуса принял предложенную Арменией резолюцию о предотвращении геноцидов