Разработанная армянскими специалистами система «Галактика» фиксирует все объекты, летающие над территорией Армении и ее соседей

Разработанная армянскими специалистами система «Галактика» является важным элементом ПВО. Это экран, на котором отображается воздушная обстановка на территории Армении и ее соседей в режиме реального времени. Картина является результатом сопоставления информации, собранной на различных станциях. Зелеными точками на экране отображаются летающие объекты: гражданские и военные самолеты, вертолеты – вплоть до БПЛО, а синим и красным отображены аэродромы.

В беседе с «Арменпресс» командир радиолокационного взвода Арам Сардарян сказал, что, благодаря системе «Галактика», они получают возможность владеть обстановкой в воздухе, оценвать число о расположение целей, направление их движения. «Информация отсюда поступает ко всем подразделениям ПВО, отображается на всех планшетах, позволяя дежурным оженивать ситуацию»,- сказал он.

По поводу того, как они различают опасные объекты, которые оказываются над территорией Армении, Арам Сардарян ответил: «Существуют особо обозначенные расстояния, и если неопознанный объект приближается к ним, то все дежурные силы приводятся в состояние боевой готовности. В основном, все объекты бывают заранее манифестированными: это гражданские самолеты, учебные самолеты, маршруты которых заявлены заранее».

Разработчик системы «Галактика», программист Института математических машин Саргис Айрапетян сказал, что система работает 24 часа в сутки, и они постоянно совершенствуют ее.

«Время от времени система обновляется и усовершенствуется: увеличивается число станций наблюдения, расширяется обзор»,- сказал он.

Система «Галактика» представлена на выставке в «Ереван-Экспо», в рамках Международной выставки вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018».

В соответствии с решением Министерства обороны Республики Армения в период с 29 по 31 марта 2018 года в выставочном комплексе «ЕреванЭкспо» (г. Ереван) пройдет Вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018». Организаторами выставки выступают Министерство обороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество «Ереванский завод математических машин» (ЗАО «ЕрЗММ») и Закрытое акционерное общество «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» (ЗАО «ОВК «БИЗОН»).

Выставка «ArmHiTec-2016» – стала резонансным событием на рынке военно-технических разработок как для самой Армении, так и для представителей промышленности разных стран.

Свою продукцию на выставке продемонстрировали более 60 производителей России, Польши, Болгарии, Бельгии, Германии, Италии, Казахстана и США. На экспозициях зарубежных производителей было продемонстрировано около 120 технических средств в области вооружения и оборонных технологий.

Посетителями выставки стали руководители и представители управлений и отделов Министерства обороны Республики Армения, Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения, других государственных органов Армении, министерств обороны и иностранных дел государств – членов ОДКБ, представители промышленности и деловых кругов стран Европы и Ближнего Востока. Всего посетителями выставки стали более 5 000 человек.

Деловая программа выставки «ArmHiTec-2016» стала площадкой для более, чем 40 двусторонних и международных мероприятий. Ключевыми мероприятиями программы были Международная научно-практическая конференция Минобороны Армении «Технологии XXI века в развитии Вооруженных сил Армении. Международное сотрудничество», Международная конференция по вопросам обеспечения информационной безопасности государств – членов ОДКБ с использованием новых информационных технологий, заседание Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Всего участниками мероприятий деловой программы стало более 500 специалистов.