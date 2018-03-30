По причине проливных дождей в бассейнах рек Арпа и Агстев возможны неблагоприятные оттоки воды

В связи с пришедшим мощным циклоном днем 30-го марта, особенно после полудня, на всей территории республики ожидаются проливные дожди, гроза, во время грозы - усиление ветра c порывами до 15-20 м/с. Сильные ливни ожидаются особенно в марзах Ширак, Лори, Тавуш, Котайк, Гегаркуник, Арарат и в городе Ереван. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении.

С 30-31 марта в реках республики ожидается значительное увеличение оттока воды, в бассейнах рек Арпа и Агстев возможны неблагоприятные оттоки воды.

На территории РА

Днем 30-го, ночью 31-го марта, вечером 3-го и ночью 4-го апреля, днем 31-го марта и днем 4-го апреля в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидается дождь с грозой. 1-го, 2-го, ночью 3-го апреля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, днем 30-го марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 30-го и ночью 31-го марта температура воздуха понизится на 5-6 градусов, с 2-4 апреля повысится на столько же.

В городе Ереван

Днем 30-го, ночью 31-го марта, вечером 3-го и ночью 4-го апреля ожидается дождь с грозой, днем 31-го марта, 1-го, 2-го, ночью 3-го и днем 4-го апреля ожидается погода без осадков.