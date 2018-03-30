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Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове


Следственный комитет России в ходе расследования пожара в торговом центре в Кемерове возбудил уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СК, в отношении нее расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, передает Арменпресс.

"В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Она задержана", - сообщили в СК.

Она стала седьмым фигурантом уголовного дела о пожаре.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "по версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра". Следствие также проверит действия Комковой на коррупцию.





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