Очень действенное и эмоциональное место: госсекретарь ИД Франции воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан и возглавляемая им делегация посетили Мемориал в Цицернакаберде и воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан возложил цветы к Вечному огню, затем осетил Музей-институт Геноцида армян, где ознакомилсяя с экспозицией.

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан сделал запись в Книге памяти. «Эта значительная работа по сохранению памяти достойна восхищения, мы нуждаемся в подобной исторической работе. Франция и французы имеют связи с этой стороной истории армянского народа, за которую он заплатил кровью. Исходя из уроков истории, мы – Армения и Франция, вместе записали новую историю дружбы»,- пишет он.

В беседе с журналистами государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан поделился своими впечатлеениями, сказав, что Мемориал - очень действенное и эмоциональное место, где ощущается след истории и трагедии. «Подобные очаги памяти очень важны, чтобы все поколения знали о произошедшем в 1915-м году. Франция помнит об этом, что закреплено законом, оданко действительность показывает, что работа в этом направлении не завершается. По вопросу об отрицании Геноцида армян президент Франции говорил с во время банкета Координационного совета армянских организаций Франции и подчеркнул, что надо работать над предложением закрепления Дня памяти Геноцида армян в государственном календаре Франции»,- сказал он.