Разбойное нападение в Ванадзоре: возбуждено уголовное дело

В следственном управлении СК по Лорийской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на работника газозаправочной станции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

30-го марта, около 3-х часов ночи, предполагаемый преступник совершил вооруженное нападение на сотрудника газозаправочной станции, действующей в Ванадзоре по адресу Арапнья 10а. Под угрозой применения опасного для его жизни и здоровья насилия он похитил сумму из кассы газозаправочной станции и сбежал.



По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4-му части 2-й статьи 175-й (Разбой, с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия) и части 1-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Армении. Составлен следственный план.



Проведен осмотр места инцидента, допрошен ряд лиц. Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.