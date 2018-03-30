СМИ: полиция КНР пресекла контрабанду айфонов беспилотниками на сумму $79 млн

Правоохранительные органы КНР задержали 26 человек, которые при помощи беспилотников занимались незаконной транспортировкой новейших моделей iPhone из Гонконга в город Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщила в пятницу газета "Шэньчжэнь тэцюйбао", суммарная стоимость изъятой контрабанды превысила 500 млн юаней (более $79 млн).

По данным таможни, злоумышленники переправляли груз в материковый Китай по ночам, подвешивая к автономным летательным аппаратам мешочки, в каждом из которых умещалось по десятку смартфонов. В общей сложности таким образом преступникам удалось транспортировать 15 тыс. новых iPhone, пользующихся большим спросом в КНР. Каждая такая доставка через узкий пролив, отделяющий бывший британский анклав от остальной части Китая, занимала примерно полминуты, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подобный случай контрабанды в стране выявлен впервые. Как проинформировала таможня Шэньчжэня, в связи с этим в ближайшее время планируется усилить меры пограничного контроля.

Гонконг с 1997 года имеет статус специального административного района КНР и обладает высокой степенью автономии. Жителям континентального Китая для поездки туда требуется виза. Как правило, новейшие престижные модели смартфонов раньше всего появляются в продаже именно в Гонконге. Этим пользуются преступники, придумывающие всевозможные схемы для их массовой скупки и незаконной транспортировки в материковую часть страны, где контрабандный товар сбывается на черном рынке по высоким ценам.





