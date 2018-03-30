МЧС Армении сообщает, что по положению на 12:30 30-го марта все дороги на территории Армении проходимы. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 30-31-го марта – время от времени, вечером 3-го апреля на территории Армении ожидаются дожди и грозы, 1-го, 2-го, 3-го апреля – днем, осадков не ожидается.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 30-е марта дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирского транспорта. Сохраняется опасность схода лавины.

По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось 73 грузовых автомобиля.