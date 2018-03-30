Карен Карапетян ознакомился с деятельностью и программами компании SoftConstruct

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 30 марта посетил расположенный в Ереване офис компании SoftConstruct. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьеру Карену Карапетяну в ходе экскурсии была представлена деятельность компании, которая занимается разработкой программ в сфере информационных технологий, поставкой и их обслуживанием.

Основанная в Соединённом королевстве Великобритании и Ирландии компания открыла офисы в 14 странах мира и имеет более 500 партнеров. Число сотрудников SoftConstruct и связанных с ней компаний достигает 2500.

В дополнение к игровому программному обеспечению, в компании SoftConstruct созданы и множество других программ, включая Ucraft, быструю и простую платформу для создания веб-сайтов, CRM, нацеленную на обеспечение связи с посетителями, службу MegaFeed, которая считается одним из лидеров в мире и является самым быстрым и эффективным средством сбора онлайн-информации со стадионов об играх, которые не транслируются.

Было отмечено, что разработанная SoftConstruct система программ и приложений MegaFeed позволяет передавать информацию из любой точки мира клиентам со скоростью до 0,5 секунды, что значительно быстрее, чем любой тип телетрансляции. А программа FCBanking компании предназначена для кредитных организаций.

Руководители компании отметили, что планируют с каждым годом расширять деятельность SoftConstruct и увеличивать количество рабочих мест.

Премьер-министр Карапетян приветствовал активную деятельность компании и шаги и программы, направленные на создание новых рабочих мест в сфере информационных технологий.