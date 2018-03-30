Великая Пятница: крестная смерть и погребение

Наступила последняя – Страстная неделя Великого Поста, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, крестной смерти и погребении.

Как передает «Арменпресс», период от понедельника после праздника Цахказард до Светлого Христова Воскресенья называется Страстнóй (Великой) неделей. Великим называется и каждый из ее дней, имеющий условное название, которое посвящено тому или иному событию из земной жизни Спасителя. Упоминаются последние заповеди, страдания, смерть и воскресение Христа. Основные обряды Великой недели начинаются в Страстнóй (Великий) Четверг.

Великая Пятница посвящена воспоминанию о Страстях Господних (Мф. 27:27-50; Мк. 15:1-38; Лк. 23:1-46; Иоан. 19:1-34). Церковный обряд Великой Пятницы (обряд Распятия) начинается уже в четверг вечером и называется Хаварум (Затмение). На алтаре горят 12 свечей, в центре – одна большая.

это день, в который был распят Иисус Христос. Поэтому Страстная пятница посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию Его тела с креста и погребении. Богослужение Великой пятницы включает трехкратное прочтение евангельского повествования об этих событиях. На утрене последовательно зачитывают Двенадцать Евангелий – двенадцать евангельских отрывков, которые в хронологическом порядке повествуют о событиях пятницы. На Великих (Царских) Часах отдельно читают повествования каждого их четырех евангелистов (Матфея, Иоанна, Луки и Марка). А на великой вечерне о событиях этого дня рассказывает одно продолжительное составное евангелие.Читаются фрагменты из Евангелий, описывающие душевное смятение Иисуса и его молитву в Гефсимании, арест Христа, допрос, унижения Господа, троекратное отречение и раскаяние Петра. По прочтении каждого фрагмента гасится одна свеча и в конце остается горящей только большая.Погасшие свечи напоминают о бегстве учеников из Гефсимании, а горящая символизирует одиночество Христа. Затем совершается обряд Погребения: приготовленную из цветов и ветвей деревьев символическую могилу Христа кружат вокруг церкви – напоказ верующему народу. Страстная пятница – день исключительный, и ее исключительность (как и исключительность жертвы Иисуса Христа на Голгофе) подчеркивается тем, что в этот день не совершают литургию. Однако если Страстная пятница совпадает с Благовещением, служат литургию Иоанна Златоуста. На вечерне поют особый канон О распятии Христа и выносят плащаницу.