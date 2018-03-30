Sky: Юлия Скрипаль может есть и пить
Пострадавшая в Великобритании дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, россиянка Юлия Скрипаль, может принимать пищу и пить. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News.
Ранее в четверг вещательная корпорация Би-би-сиинформировала, что Юлия Скрипаль находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние "быстро улучшается", более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".
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