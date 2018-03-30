Эдвард Налбандян принял министра национальной обороны Греции Паноса Каменоса

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня, 30 марта, принял министра национальной обороны Греции Паноса Каменоса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Поприветствовав гостя, министр иностранных дел Налбандян отметил, что две страны связаны тянущимися из глубины веков многочисленными историческими и культурными связями, и Армения придает важность дальнейшему углублению и расширению отношений с дружественной Грецией.

Министр Панос Каменос отметил в свою очередь, что Греция высоко оценивает армяно-греческие межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии, добавив, что в Греции испытывают самые теплые чувства к Армении и армянскому народу и желают максимально развивать всестороннее взаимодействие.

Министр иностранных дел Армении выразил удовлетворение в связи с расширением армяно-греческого сотрудничества в сфере обороны.

Министры коснулись взаимодействия между Арменией и Европейским союзом и дальнейшего углубления сотрудничества на многосторонних платформах.

В повестку дня встречи входило дальнейшее расширение богатой армяно-греческой договорно-правовой базы.

Министр Налбандян представил министру Паносу Каменосу усилия, прилагаемые Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня и вокруг путей их решения.Министр Панос Каменос представил подходы Греции касательно ближневосточных и балканских развитий.լ