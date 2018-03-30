Минобороны опубликовало видеоиспытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". На кадрах 23-секундного ролика показан запуск ракеты с космодрома Плесецк. Это уже вторые бросковые испытания "Сармата". Первые прошли в декабре прошлого года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.