Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро

Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки "Исламское государство", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", - сказал он.

Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию. "Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть", - резюмировал президент.

Слова Трампа полностью противоречат прошлым заявлениям американской администрации на эту тему. Так, в январе этого года вице-президент Майкл Пенс утверждал, что Вашингтон "привержен присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома ИГ, "но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана". Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон в феврале со своей стороны указывал, что присутствие американских военных должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.