Москва пообещала ответные меры в связи с прекращением вещания в Вашингтоне телеканала RT

Россия ответит на прекращение вещания в Вашингтоне телеканала RT, как передает Арменпресс, об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Мы много раз уже отмечали, что наши меры будут ответными, то есть если с той стороны есть практическая реализация угроз, то и с нашей стороны последуют такого же свойства ответные меры", - сказал Климов "Интерфаксу" в четверг. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трудностях с вещанием телеканала в Вашингтоне.

"Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса "иноагента", да", - написала Симоньян в своем телеграм-канале. Затем Симоньян уточнила, что RT продолжит вещание в Вашингтоне "на других платформах".