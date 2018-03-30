В Армении подвергшимся семейному насилию будет оказана помощь в размере около 160.000 драмов: новый проект

Впервые в Армении подвергшимся семейному насилию будет оказана финансовая помощь – для их реабилитации. Она может быть оказана любому, подвергшемуся семейному насилию члену семьи. В беседе с «Арменпресс» об этом проекте рассказала замначальника управления вопросами семьи, женщин и детей Министерства труда и социальных вопросов Армении Арменуи Танашян.

«По данному законопроекту в целевом назначении будет открыт счет. Отсюда – в некоторых случаях, жертвам, подвергшимся семейному насилию, будет оказана финансовая помощь – для их реабилитации. Ранее подобного регулирования этих вопросов не было. Выплата финансовой помощи не является профилактикой насилия: это просто поддержка подвергшимся семейному насилию для их реабилитации»,- сказала замначальника управления вопросами семьи, женщин и детей Министерства труда и социальных вопросов Армении Арменуи Танашян.

Сумма предназначена на оплату первичных нужд по жизнеобеспечению, аренды временного жилья, курсов переквалификации для поступления на работу и пр. Размер суммы – троекратный МРОТ, суммы будут выдаваться из госбюджета, дотаций и пожертвований.

По ее словам, данный законопроект не определяет – кто суть жертва семейного насилия: это определяется соответствующим законом Армении, и определяется решением суда и полиции. Таковы единственные критерии.

Ограничения в оказании помощи – если жертва уже получала подобную финансовую помощь за истекшие до этого момента 12 месяцев.

Решение об оказании финансовой помощи принимает руководитель полномочного органа, который уполномочен, в том числе, открывать и распоряжаться счетом.

Кроме того, при полномочном органе будет создан Совет по предотвращению семейного насилия. Совет призван разделить ответственность, обеспечить прозрачность работы органа и будет состоять из представителей общественных организаций.

По ее словам, помощь будет оказываться как женщинам, так и мужчинам и детям. В случае несовершеннолетия жертвы, будет предусмотрен его законный представитель.

Данный проект пока не представлен в правительство и находится на стадии общественного обсуждения.