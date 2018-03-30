В Белом доме рассказали о значении высылки дипломатов из России

Вашингтон считает, что решение Москвы выслать американских дипломатов из страны знаменует дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - отмечается в документе. "Выдворение необъявленных российских разведчиков США и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО ранее на этой неделе было адекватным ответом на российскую атаку на британской земле", - утверждается в нем.

Также в пресс-службе сообщили, что решение России выслать группу американских дипломатов из страны не было для США неожиданностью, и Вашингтон готов дать ответ на этот шаг Москвы.

Вашингтон 26 марта сообщил о высылке 60 дипломатов из РФ и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, а также Австралия, Грузия и Канада выслали 63 дипломата из РФ. НАТО уменьшила состав российской миссии до 20 человек, а ЕС отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.