Франк Энгель видит отношения ЕС-Турция после открытия границы с Арменией, освобождения журналистов

Люксембургский депутат Европарламента Франк Энгель называет действия Турции в Сирии настоящим скандалом. В беседе с «Арменпресс» он прокомментировал заявления высокопоставленных чиновников стран ЕС, которые, в частности, требуют приостановить переговоры с Турцией относительно ее вступления в Евросоюз.

«Свои действия Турция оправдывает угрозой терроризма, однако такой угрозы нет ни в Африне, ни на других территориях, которые они обстреливают. Думаю, Турции надо четко разъяснить, или – как я понимаю, уже было разъяснено, что мы плохо относимся ко всему этому. Турция – крупный сосед, и я много раз говорил, что с крупными соседями (кстати, другой крупный сосед – РФ), надо как-то сосуществовать. Не общаться друг с другом – не вариант, в любом аспекте; не вариант также изображать, будто делаешь что-то, чего никогда не будет. Турция никогда не будет членом ЕС: этого попросту не будет, и мы должны перестать изображать, будто это когда-то случится»,- сказал он и добавил, что теоретически можно представить Турцию в составе ЕС: он лично не видит в этом проблем, однако, по его убеждению, этого не может быть при нынешнем руководстве и подобной позиции Турции.

По мнению Франка Энгеля, Турция претерпела регресс в поле юстиции, что неприемлемо ни для него, ни для какой-либо страны ЕС.

«В тот день, когда Турция изменится, отступится от своей агрессии в Кипре, после открытия границы с Арменией, урегулирования отношений со всеми соседями, освобождения журналистов из тюрем – возможно, я и представляю отношения с Турцией, однако такой Турции не будет»,- сказал он.

Сюзи Мурадян