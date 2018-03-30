Европейские индексы - 29-03-18
МОСКВА, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.31% и составил 12096.73 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.72% и составил 5167.30 пункта, британский FTSE вырос на 0.17% и составил 7056.61 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI вырос на 1.10% и составил 1244.53 пункта.
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