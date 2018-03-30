«Ереванский бестселлер» 4/104: «Сто лет одиночества», «Гость на одну ночь», «Случай Портного» - среди самых продаваемых книг

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, ушедшего из жизни 17 апреля 2014 года в возрасте 88 лет. Книга была переиздана в издательстве «Букинист».

На 2-м месте - «Случай Портного» Филиппа Рота. Блестящий новый перевод эротического романа всемирно известного американского писателя Филиппа Рота, увлекательно и остроумно повествующего о сексуальных приключениях молодого человека - от маминой спальни до кушетки психоаналитика.

Филипп Рот - признанный классик американской литературы. Это единственный писатель, трижды награжденный премией Уильяма Фолкнера, он также является обладателем Пулицеровской премии и множества других самых престижных наград, а его произведения регулярно выдвигаются на Нобелевскую премию. Одна из самых известных книг Рота "Людское клеймо" легла в основу знаменитого кинобестселлера "Запятнанная репутация" с Николь Кидман и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Среди других сочинений Рота блестящие романы "Американская пастораль", "Случай портного", "Театр Шаббата", "Обычный человек", "Умирающее животное". "Возмущение" - это своего рода роман взросления. Самая нелепая и ничтожная случайность может дать трагический поворот человеческой судьбе. Так, и юного Марка череда ошибок, незаметных на первый взгляд, ввергла в кровавый хаос Корейской войны. Череда ошибок и кипящее в нем возмущение.

На 3-м месте - книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 4-м месте - «Гость на одну ночь» Шмуэля Йосефа Агнона. Шмуэль Йосеф Агнон (Shmuel Yosef Agnon) (1888-1970) – израильский писатель, который родился в городе Бучач, Галиция, Австро-Венгрии (сейчас Бучач, Украина), и звали его Самуэль Йозеф Чачкес. Его рассматривают как одного из величайших писателей художественной литературы на иврите 20-го века. В 1966 году совместно с Нелли Закс Шмуэль Йосеф получает Нобелевскую премию в области литературы.

В 1907 году Шмуэль Йосеф Агнон переезжает в Палестину, большую часть своей жизни он проводит в Иерусалиме. Художественная проза Шмуэля Йосефа исследует существование еврейской нации с конца 18 и до начала 19 веков, когда была актуальна программа E-Europe, в результате которой в конце 19 века и после Первой Мировой Войны, еврейская нация была вынуждена иммигрировать в Палестину и Израиль.

В 1939 году появился его роман "Гость на одну ночь", повествующий о его коротком визите в родной Бучач в 1930 году. В 1966 году он получил Нобелевскую премию, а в 1970 скончался в своём доме в Иерусалиме. В Нобелевской речи Агнон говорит о себе ключевыми для его творчества словами: "Вследствие исторической катастрофы, из-за того, что Тит, государь Римский, разрушил Иерусалим и изгнал народ Израиля из своей страны, родился я в одном из городов Изгнания. Но во все времена мнил я, будто родился в Иерусалиме". И действительно, он трудился всю жизнь, дабы устранить последствия этой исторической катастрофы.

На 5-м месте - «Прогулка» Роберта Вальзера, философское странствие по городским улицам и деревенским просторам, считается шедевром малой прозы выдающегося швейцарского писателя Роберта Вальзера (1878–1956).

Перевод и послесловие – Ашота Алексаняна.

На 6-м месте - «Игра в классики» Хулио Кортасара. Книга, которую литературные критики традиционно сравнивают с "Игрой в бисер" Германа Гессе и с "Улиссом" Джеймса Джойса. Книга, считающаяся своеобразным эталоном магического реализма. "Игра в классики". Текст в тексте. Роман, в котором мистические откровения подлежат жесткой классификации, а обычные события обретают глубинный, многоуровневый смысл. Книга, без которой не было бы не только Фаулза и Коэльо, но даже и "позднего" Маркеса!

В некотором роде эта книга – несколько книг… Так начинается роман, который сам Хулио Кортасар считал лучшим в своем творчестве. Игра в классики – это легкомысленная детская забава. Но Кортасар сыграл в нее, будучи взрослым человеком. И после того как его роман увидел свет, уже никто не отважится сказать, что скакать на одной ножке по нарисованным квадратам – занятие, не способное изменить взгляд на мир.



На 7-м месте - сборник Эдгара Арутюняна “Ненайденные ромашки”. Она повествует о сложных человеческих отношениях – о любви, дружбе и предательстве. Автор попробовал затронуть вопросы, которые выходят за рамки исключительно любовных отношений. Редактор книги – Давид Гюрджинян.

На 8-м месте - «Избранные новеллы» Стефана Цвейга. В ней размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.

На 9-м месте - роман Наринэ Абгарян «С неба упали 3 яблока». Маран - маленькая армянская деревушка, расположенная на вершине горы, почти отрезанная от долины, - неторопливо рассказывает свою историю и истории своих немногочисленных жителей. Время здесь течёт медленно и лениво, времена года сменяют друг друга, принося с собой радость или горе, робкую надежду или обречённость. Жители "деревни стариков" - по большей части своей люди добродушные, где-то наивные, свято верящие в приметы и сны, чуднЫе и чУдные, трогательные и смешные, со своими традициями и ритуалами, страхами и радостями. Умеющие радоваться мелочам, с простой мудростью относящиеся к жизни, они вызывают симпатию и не оставляют равнодушным. На протяжении всей истории хочется либо смеяться вместе с ними, радуясь за них, либо закусывать губу, сопереживая их горю.

Перевод с русского Наиры Хачатрян, редактор – Айарпи Хачатрян.

И замыкает наш список «бестселлеров» - книга «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира. Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.