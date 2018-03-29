Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить: Би-би-си

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и разговаривает. Как передает Арменпресс, об этом сообщили источники Би-би-си.

Как сообщили в больнице Солсбери, состояние дочери Сергея Скрипаля Юлии быстро улучшается и больше не оценивается как критическое. Ее отец, также отравленный нервно-паралитическим веществом в начале марта в Англии, остается в критическом, но стабильном состоянии.

Доктор Кристин Бланшард из больницы Солсбери сообщила: "Она [Юлия Скрипаль] хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме".

"Я хочу воспользоваться этой возможностью еще раз поблагодарить руководство больницы за оказание помощи пациентам на таком высочайшем уровне в эти недели. Я горда людьми, работающими непосредственно с пациентами и теми, кто их поддерживал", - сказала она.

Для Юлии Скрипаль худшее уже позади. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Но пока рано говорить, как случившееся скажется на ее здоровье в долгосрочной перспективе, отмечает он.

Между тем полиция установила ограждения вокруг детской площадки в парке неподалеку от дома Скрипалей. "Полиция осмотрит ее в качестве меры предосторожности", - сообщил заместитель помощника комиссара полиции Дин Хэйдон.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вот уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом.

Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.