За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 37 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 28 и 29 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 37 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 15 случаев кражи личного имущества, 5 случаев мошенничества, 4 случая причинения телесных повреждений, по 2 случая хулиганства и служебной халатности или служебного подлога, по 1 случаю похищения человека, грабежа, кражи государственного и общественного имущества, квартирной кражи, присвоения или растраты, угона ТС, обнаружения наркотиков и злоупотребления должностными полномочиями.

За данный период зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 3 человека погибли, 3 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.