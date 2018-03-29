Начальник Полиции Армении распорядился принять действенные меры по повышению эффективности особенно превентивных мер в борьбе с преступностью

В Полиции Армении 29 марта состоялось оперативное совещание под руководством начальника Полиции, генерал-полковника полиции Владимира Гаспаряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в совещании приняли участие члены Коллегии Полиции, начальники управлений центрального аппарата и областных управлений, а также ответственные лица различных структурных подразделений.

На совещании Владимир Гаспарян коснулся деятельности органов Полиции за первый квартал 2018 года и зафиксированных результатов.

Проанализировав основные направления деятельности Полиции и обратив внимание участников совещания на некоторые имеющиеся недостатки, начальник Полиции распорядился принять действенные меры по повышению эффективности особенно превентивных мер в борьбе с преступностью, сделать все возможное для обеспечения общественного порядка и последовательного повышения качества предоставляемых обществу услуг.

К концу совещания ответственным лицам полицейских служб и подразделений были даны конкретные указания и поручения.