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Глава МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудят урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе


На 5 апреля намечена встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который будет находиться в Москве для участия в VII Московской конференции по международной безопасности, организуемой министерством обороны Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня Организации и пути повышения эффективности её работы. «Предполагается обменяться оценками о роли и вкладе ОБСЕ в урегулирование конфликтов в Донбассе, Приднестровье, Нагорном Карабахе, а также в работу Женевских дискуссий по стабильности в Закавказье», - отметила Захарова.




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