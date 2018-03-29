Президент Армении принял министра национальной обороны Греции

Президент Армении Серж Саргсян принял министра национальной обороны Греции Паноса Коменоса, который находится в Армении с двухдневным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя и подчеркнув, что армяно-греческие отношения имеют историю тысячелетий и полны многочисленными случаями проявления дружбы, Серж Саргсян посчитал неслучайным, что отношения между двумя народами особенные в плане взаимопонимания и взаимного доверия.

Президент с радостью отметил, что армяно-греческое сотрудничество в оборонной сфере стало одним из традиционных столпов межгосударственных отношений.

Собеседники с удовлетворением отметили, что в последние годы двустороннее сотрудничество было отмечено взаимными визитами на высоком уровне, а также укреплением сотрудничества в оборонной, экономической, культурной, научно-образовательной и других сферах.

Президент с теплотой вспомнил свой официальный визит в Грецию в 2016 году и попросил министра Коменоса передать теплые приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Греции Алексию Ципрасу и президенту Прокопиосу Павлопулосу.

Президент Саргсян и министр обороны Греции Панос Коменос выразили удовлетворение текущим уровнем армяно-греческого двустороннего сотрудничества в области обороны. Серж Саргсян еще раз выразил благодарность за помощь, оказанную греческим правительством в военном и гражданском образованием в течение многих лет, отметив, что это большой вклад в укрепление дружбы, поскольку получившая в Греции образование армянская молодежь вносит свой вклад в развитие двусторонних отношений.

На встрече стороны также затронули выставку ArmHiTec -2018 в Ереване, которую также посетил министр национальной обороны Греции. Собеседники посчитали выставку хорошей возможностью ознакомиться с достижениями участвующих стран в военной промышленности и развивать военно-техническое сотрудничество.

Министр Панос Каменос отметил, что они продолжают совместные усилия с армянским коллегой по расширению сотрудничества в оборонной сфере.