Армения поддерживает Грецию в вопросе освобождения задержанных в Турции двух греческих военнослужащих

Армения поддерживает Грецию в вопросе немедленного освобождения двух греческих военнослужащих, оказавшихся из-за плохой погоды в Турции и обвиняемых в шпионаже. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на пресс-конференции в министерстве обороны.

«Мы считаем, что должна быть проявлена добрая воля, и во всех отношениях должны преобладать взаимное уважение и способности к более гибким подходам друг к другу. Мы поддерживаем греческую сторону в этом вопросе», - сказал министр.

Виген Саркисян также отметил, что он и его греческий коллега обсудили вопросы, связанные с отношениями с Турцией.

«Мы оба считаем неприемлемой политику предусловий или языка угроз этой страны. В этом контексте я проинформировал своего коллегу о причинах прекращения процесса подписанных в 2009 году армяно-турецких протоколов», - сказал Виген Саркисян.

2 марта военнослужащие Греции Димитриас Куклатзис и Ангелос Митретодис, патрулировавшие пограничную с Турцией территорию, не заметили, как перешли границу из-за плохих погодных условий (снега) и были задержаны нарядом из 10 турецких военных, патрулирующих приграничный район. Греческие военные, под дулом автоматов успели сделать звонок с мобильного телефона начальству службы, после чего были захвачены турецкими пограничниками и доставлены в камеру предварительного задержания в г. Адриануполисе. Греческие военные, осуществлявшие службу на границе двух стран, подозреваются в шпионской деятельности, хотя доказательств этому не могут привести. Греческие военные вот уже скоро как месяц находятся в тюрьме.

27 марта турецкий суд принял решение оставить в тюрьме двух греческих военных. Суд в Эдирне вынес решение после слушания и отклонил запрос адвокатов об их освобождении.